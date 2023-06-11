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الأحد، 11-06-2023 01:06 م

وفد هيئة تنظيـم قطـاع الاتصـالات يشارك في الندوة العالمية لمنظمي الاتصالات لعام 2023

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الوكيل الإخباري- ترأس رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات المهندس بسام فاضل السرحان الوفد المشارك في فعاليات الندوة العالمية لمنظمي الاتصالات (GSR) لعام 2023 والذي عقد في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 5 إلى 8 يونيو 2023 تحت عنوان “التنظيم من أجل مستقبل رقمي مستدام” بتنظيم من الاتحاد الدولي للاتصالات وبمشاركة واسعة من رؤساء الهيئات الوطنية لتنظيم الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات ومجموعه من كبار مسؤولي التنظيم من القطاع الخاص (IAGDI-CRO).اضافة اعلان


وقال المهندس السرحان ان مشاركة الهيئة في هذه الندوة السنوية الهامة تكمن في انها شكلت فرصة لتعزيز اقامه حوار عالمي بشأن القضايا التنظيمية الإقليمية، ومحفلا محايدا لأعضاء قطاع تنميه الاتصالات من أجل تبادل وجهات نظرهم بشأن القضايا الرئيسية التي تواجه قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واعتماد المنظمين لمجموعة من المبادئ التوجيهية لأفضل الممارسات التنظيمية.

وأضاف السرحان أن اجندة الندوة هذا العام قد تضمنت اجتماع للفريق الاستشاري للصناعة المعني بقضايا التنمية واجتماع الرابطات التنظيمية وقد أجرى الوفد المشارك على هامش الندوة العديد من اللقاءات المتخصصة مع رؤساء الوفود المشاركة ركزت على أهمية التنسيق والتواصل المستمر بين الإدارات التنظيمية والجهات الدولية المتخصصة على النحو الذي يضمن تبادل الخبرات والمعارف المتخصصة بكافة المسائل ذات العلاقة، ونقل التجارب المتعلقة بتقديم خدمات الاتصالات بالشكل الذي يعود بالفائدة على كافة قطاعات العمل، حيث عقد الوفد الأردني المشارك اجتماعات منفصلة مع كل من رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات المصري تم خلاله التباحث حول عدد من المسائل التنظيمية ذات العلاقة، وعرض التجربة الأردنية في مجال ادخال خدمات الجيل الخامس للمملكة ومبادرات التحول الرقمي وغيرها من المشاريع التي يتم تنفيذها من قبل الهيئة، والاجتماع بوفد هيئة الاتصالات الفيدرالية الامريكية تم التباحث في عدد من القضايا التقنية وتبادل الخبرات المتخصصة،  إضافة الى عقد اجتماع مع فريق المكتب العربي للاتحاد الدولي للاتصالات ناقش خلاله التأكيد على عقد المشاريع والبرامج المشتركة بهدف تطوير الكفاءات المتخصصة في مجال الاتصالات.

وشارك المهندس السرحان في المائدة المستديرة التنفيذية لرؤساء الهيئات التنظيمية والتي توفر لرؤساء الهيئات التنظيمية منصة للتبادلات حول الأساليب التنظيمية المؤثرة بين الرؤساء والإدارة العليا للمنظمين. حيث ركزت المناقشات على حوافز تنظيمية واقتصادية جديدة ورائدة من أجل مستقبل رقمي مستدام يعزز نشر البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والوصول المتكافئ إلى التقنيات الرقمية، مع ضمان الموارد المالية اللازمة لتقديم الخدمات العامة.

 




 

 


 

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