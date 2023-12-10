وقفة تضامنية دعما لقطاع غزة أمام مجمع النقابات

الوكيل الاخباري - نفذ مجلس النقباء، اليوم الأحد، وقفة تضامنية، لدعم الأهل في قطاع غزة الصامد في وجه العدوان الصهيوني الغاشم الذي يشنه الاحتلال الصهيوني في القطاع.



وقال رئيس مجلس النقباء نقيب المهندسين الأردنيين، المهندس أحمد سمارة الزعبي، إن يوم السابع من أكتوبر، سيحفر في تاريخ الأمة كيوم نصر عظيم، مشيرا إلى أن معركة طوفان الأقصى وما تلاها هي عدوان صهيوني همجي إمبريالي غربي على الشعب الفلسطيني الأعزل.

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