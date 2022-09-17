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السبت، 17-09-2022 02:14 م

وقفة للمطالبة برفع أسعار حصص تدريب السواقة في الأردن

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الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني
يعتزم أصحاب مراكز تدريب السواقة تنفيذ وقفة احتجاجية الاثنين المقبل أمام مجلس النواب، وفق رئيس الجمعية الأردنية لمراكز تدريب السواقة والعاملين فيها إبراهيم العبداللات.اضافة اعلان


وقال العبداللات في حديث لـ"الوكيل الإخباري"، إن الوقفة جاءت بسبب عدم تنفيذ قرار رفع أجور حصص التدريب 15% ليصبح 8.5 دينار بعد أن كان 7.5 دينار.

وأضاف أنه لم يتم رفع أسعار حصص تدريب السواقة منذ عام 2017 رغم ارتفاع أسعار المحروقات المستمر وتأثر القطاع بجائحة كورونا إضافة إلى زيادة الكلف التشغيلية مثل أجور المحلات وكلف الصيانة وارتفاع أسعار قطع غيار السيارات.

وأشار العبداللات إلى أنه كان يجب تفعيل الاتفاقية التي وافقت عليها وزارة الداخلية مؤخرا اعتبارا من 15 تموز الماضي.

وكانت وزارة الداخلية وافقت بموجب كتاب رسمي على رفع سعر الحصة التدريبية للسواقة من 7.5 دينار إلى 8.5 دينار.

 




 

 


 

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