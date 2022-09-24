وقف استلام التبرعات لصالح متضرري حادثة اللويبدة الشهر المقبل

الوكيل الاخباري-

اضافة اعلان

كشف وزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح، السبت، عن وقف استلام التبرعات لصالح المتضررين من حادثة انهيار مبنى في منطقة اللويبدة في عمّان، اعتبارا من الشهر المقبل.وقال الوزير إن صرف التبرعات سيكون لصالح المتضررين مشيرا بالوقت ذاته إلى أنه لم يصرف للآن أية مبالغ من قيمة التبرعات على المتضررين.وبلغ مجموع التبرعات التي تلقتها وزارة التنمية الاجتماعية لصالح متضررين جراء انهيار مبنى في منطقة اللويبدة في عمّان نحو 65 ألف دينار منها 40 ألف دينار تقريبا من خلال "آي فواتيركم" وفق المفلح.وشدد المفلح على أن الوزارة متكفلة بنفقات إقامة كافة المتضررين ولمدة مفتوحة إلى حين استقرار أوضاعهم."في 1-10 سيتم التوقف عن استلام التبرعات " وفق الوزيروتوفي 14 شخصا وأصيب 10 آخرون جراء انهيار مبنى سكني في منطقة اللويبدة على مبنى آخر.