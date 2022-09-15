المفلح: تأمين الأسر المتضررة من انهيار عمارة اللويبدة بشقق مؤقتة

الوكيل الاخباري- أكد وزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح، أنه سيتم تأمين الأسر المتضررة من انهيار المبنى في منطقة اللويبدة بشقق مؤقتة وتوفير احتياجاتهم المنزلية في الوقت الحالي، وذلك لحين الحصول على المعلومات الكاملة عن أعداد المتضررين. اضافة اعلان





وقال خلال مداخلته على إذاعة “جيش إف إم” ، إن وزارتي التنمية الاجتماعية والداخلية على جاهزية تامة لتأمين الأسر المتضررة بشقق في العاصمة.



وأضاف أنه سيتم تأمين المتضررين بشقق مؤقتة لحين معرفة المعلومات الكاملة عنهم، ليتم بعدها الدخول في توفير الاحتياجات طويلة الأمد لهم، مشيرا إلى أنه لو وجد أي نواقص لهم فإنه سيتم التواصل مع المؤسسات الحكومية المختلفة لتوفيرها، وعلى سبيل توفير الخدمات الطبية النفسية من قبل وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية والجمعيات.



وبين أن التعليمات واضحة كما وأن توجيهات جلالة الملك هي أوامر يجب تنفيذها، وعليه سيكون هناك إجراء يُرضي الجميع بعد استكمال المعلومات الكاملة عن المتضررين.

