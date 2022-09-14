الأربعاء 14-09-2022
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الأربعاء، 14-09-2022 01:26 م

الحزن يعم مدرسة الأميرة عالية باللويبدة بوفاة الطالبتين سهيلة وراما

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الوكيل الاخباري -تيماء عبيدات

 

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  عم الحزن على مدرسة الأميرة عالية الثانوية للبنات في اللويبدة بعد وفاة طالبتين من نفس المدرسة اثر انهيار عمارة اللويبدة في العاصمة عمان امس الثلاثاء.


ووفق مدير المدرسة ابتسام رمضان لـ "الوكيل الإخباري" إن المدرسة فجعت بوفاة الطالبتين: سهيلة عليان في الاول ثانوي الأدبي ، وراما المشاعلة (طالبة سابقة)  بسبب انهيار عمارة اللويبدة.


وبدا على صوت مديرة المدرسة مدى الألم لفقدان الطالبتين التي توفاهم الله معبرة عن الحزن الشديد الذي اصاب زميلاتهن واصفة الحادثة بـ "الفاجعة الكبيرة".


وزار مدير تربية قصبة عمان الدكتور سامي الوحش ، والدكتورة نوال أبوردن من وزارة التربية والتعليم المدرسة لتقديم التعازي والمواساة للكادر التدريسي وطالبات المدرسة بوفاة الطالبتين.

 




 

 


 

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