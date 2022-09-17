20 الف دينار قيمة التبرعات لمتضرري عمارة اللويبدة حتى السبت

الوكيل الإخباري- تيماء عبيدات

أكد وزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح، اليوم السبت أنه سيتم توفير مساكن لكافة المتضررين من عمارة اللويبدة في العاصمة عمان.

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وقال المفلح لـ "الوكيل الإخباري" إنه سيتم إجراء دراسة اجتماعية وتقييم لكافة الأسر المتضررة حسب أسس صندوق المعونة الوطنية ليتم صرف دعم لهم.



ونوه إلى أن 20 ألف دينار قيمة التبرعات للأسر المتضررة من حادثة انهيار عمارة اللويبدة عبر نظام إي فواتيركم المعتمد من البنك المركزي حتى صباح اليوم السبت.



وأشار إلى أن التبرعات كافة سيتم صرفها للمتضررين تحت بند مساعدات طارئة.

وأوضح أن الوزارة فتحت باب التبرع للمتضررين من الحادثة لكل من يرغب بذلك.

