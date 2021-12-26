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الأحد، 26-12-2021 10:35 ص

وكلاء السياحة : إجراء فحصي PCR للقادمين من العمرة يهدد القطاع

العمرة


الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - 

 
قال رئيس اللجنة الدينية في جمعية وكلاء السياحة والسفر بلال روبين إن فحوصات الكشف عن كورونا "PCR"على الحدود الأردنية للقادمين تأخر المعتمرين أكثر من 3 ساعات.

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وأشار روبين اليوم الاحد لـ " الوكيل الإخباري" أنه لا حاجة لإجراء فحص "PCR" ثاني للقادمين من العمرة علما أنهم أجروا فحص في الأراضي السعودية قبل يوم من عودتهم إلى الأردن .


وبيّن أن أمر الدفاع 35 الذي ينص على إجراء فحص "PCR" قبل قدوم المعتمرين وفحص آخر عند وصولهم إلى الأردن يساهم بزيادة التكاليف على المعتمرين والعزوف عن تأدية مناسك العمرة بالإضافة إلى أنه يهدد القطاع.


ونوه أن منظمة الصحة العالمية وجميع دول العالم تفرض فحص "PCR" قبل موعد السفر بـ ٧٢ ساعة .


 




 

 


 

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