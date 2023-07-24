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الإثنين، 24-07-2023 01:54 م

وكلاء السياحة: بدء تسيير رحلات العمرة من الاردن والرحلة القادمة الأربعاء

ننن


الوكيل الاخباري - براءة الشلالدة
قال عضو جمعية وكلاء السياحة والسفر وممثل قطاع الحج والعمرة بلال روبين إن أول رحلات العمرة من الأردن إلى مكة انطلقت الأربعاء الماضي .

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وأضاف روبين اليوم الاثنين لـ"الوكيل الإخباري" أن الرحلة الثانية ستنطلق الأربعاء القادم حيث يبلغ عدد المعتمرين الأردنيين المغادرين حوالي 1000 معتمراً في أولى الرحلتين.


وحول الأسعار لفت أن رحلة العمرة براً والتي يمكث المعتمر ليلتين في المدينة و6 ليالي في مكة داخل غرفة رباعية تصل إلى 200 دينار مضيفاً أن رحلات العمرة جواً تتراوح أسعارها من 400 دينار فما فوق حسب درجة الفنادق.


وختم أن رحلات العمرة أسبوعية ومن المتوقع أن تصبح رحلتين في الأسبوع الواحد كل يوم أحد وأربعاء.


 




 

 


 

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