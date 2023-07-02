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الأحد، 02-07-2023 02:58 م

مطالبة بإعادة 500 دينار لكل حاج اردني

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الوكيل الاخباري - طالب ممثل شركات الحج والعمرة بلال روبين الحكومة ممثلة بوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بإعادة ما يعادل 500 دينار لكل حاج أردني نتيجة التقصير الذي حصل له خلال موسم الحج هذا العام.

وقال إن الحاج الأردني ظُلم هذا الموسم، ويجب على وزارة الأوقاف انصافه وتعويضه وإعادة مبلغ منى كاملاً له.

وأضاف أن الكثير من الحجاج لم يذهب إلى منى وبقي في سكنه في مكة المكرمة نتيجة لسوء الخدمات والتنظيم.

وبين أن خدمات الإعاشة كانت سيئة جداً في منى، كما وأنه تم استبدال توفير خدمة "صوفا بد" وهي عبارة عن مقاعد حديثة تتحول إلى فرشات مريحة جداً بـ فرشات بسيطة متلاصقة بجانب بعضها البعض، بالإضافة إلى عدم توفير الوجبات بالعدد الكافي للحجاج، وانقطاع المياه في عرفة وتعطل المكيفات.

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