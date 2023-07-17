"الأعلى للعلوم" يطلق "برنامج "أبدِع" التدريبي

الوكيل الاخباري - أطلق المركز الوطني للإبداع التابع للمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا وبالتعاون مع نقابة المهندسين الأردنيين اليوم الاثنين، "برنامج أبدِع التدريبي للعام 2023" انسجاماً مع أهدافهما الاستراتيجية بتمكين المبدعين ورياديي الأعمال الأردنيين.



وقال رئيس المركز حسام خصاونة، إن البرنامج يتواءم وأهداف المركز لنشر ثقافة الإبداع والريادة وتمكين المبدعين الأردنيين ورفع قدراتهم، مؤكدا أهمية التعاون مع نقابة المهندسين، المستضيفة لفعاليات البرنامج في مقرها في العقبة، والذي سيوفر الأدوات والمواد اللازمة لإنجاح البرنامج بما يعظم الفائدة المرجوة منه.

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