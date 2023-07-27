وكلاء السياحة تحذر الاردنيين الراغبين بالسفر أو الذهاب للعمرة

الوكيل الإخباري - حذرت جمعية وكلاء السياحة والسفر من الترويج لرحلات السياحة أو رحلات العمره غير المرخصة .

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من جهته قال عضو جمعية وكلاء السياحة والسفر وممثل قطاع الحج والعمرة بلال روبين إن خلال الأيام الحالة يزداد الترويج لرحلات العمرة عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي بدون الحصول على التراخيص اللازمة.



وأضاف في بيان وصل "الوكيل الإخباري" أنه بحسب القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنة، أو بغرامة لا تقل عن 3 آلاف دينار ولا تزيد على 10 آلاف دينار، أو بكلتا هاتين العقوبتين، كل من مارس مهنة سياحية قبل الحصول على ترخيص يؤهله لذلك .



ونوه أنه يشمل ذلك ممارسة مهنة السياحة والسفر والحج والعمرة من خلال التسويق والترويج للعروض على مواقع التواصل الاجتماعي دون الحصول على ترخيص من وزارة السياحة والاثار ووزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية .

