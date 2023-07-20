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الخميس، 20-07-2023 10:39 ص

حزن يعم مواقع التواصل إثر وفاة العقيد عامر الوديان

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - عم الحزن مواقع التواصل الاجتماعي إثر وفاة العقيد عامر بدر الدين الوديان ، صباح اليوم الخميس .

وتوشحت مواقع التواصل الاجتماعي بالحزن من قبل أصدقاء الفقيد وذويه بعد وفاته المفاجئة.

ونعى مقربون العقيد عامر بدر الدين الوديان سائلين له الرحمة، ولذويه الصبر والسلوان.

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وسيشيع جثمانه من مسجد بلدة الخراج الكبير - لواء الوسطية / محافظة إربد بعد صلاة العصر اليوم الخميس إلى مقبرة البلدة.

وتقبل التعازي للرجال في ديوان عشيرة الوديـان / الخراج - لواء الوسطية - محافظة اربد، وللنساء في منزل والد الفقيد بإسكان الضباط / محافظة اربد .

 

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