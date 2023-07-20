حزن يعم مواقع التواصل إثر وفاة العقيد عامر الوديان

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - عم الحزن مواقع التواصل الاجتماعي إثر وفاة العقيد عامر بدر الدين الوديان ، صباح اليوم الخميس .



وتوشحت مواقع التواصل الاجتماعي بالحزن من قبل أصدقاء الفقيد وذويه بعد وفاته المفاجئة.



ونعى مقربون العقيد عامر بدر الدين الوديان سائلين له الرحمة، ولذويه الصبر والسلوان.



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وسيشيع جثمانه من مسجد بلدة الخراج الكبير - لواء الوسطية / محافظة إربد بعد صلاة العصر اليوم الخميس إلى مقبرة البلدة.



وتقبل التعازي للرجال في ديوان عشيرة الوديـان / الخراج - لواء الوسطية - محافظة اربد، وللنساء في منزل والد الفقيد بإسكان الضباط / محافظة اربد .