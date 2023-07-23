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الأحد، 23-07-2023 11:39 م

حقيقة ظهور نتائج التوجيهي في الأردن

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الوكيل الإخباري - انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي ومحرك البحث Google روابط تدعي أنها لنتائج التوجيهي في الأردن لسنة 2023.

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وفي الحقيقة فإن هذه الروابط غير صحيحة وخاصة أن امتحانات الثانوية العامة في المملكة تنتهي بعد غد الثلاثاء الموافق 2023/7/25، بحسب ما أعلنته وزارة التربية والتعليم علما بأن الامتحانات كانت قد بدأت في 2023/7/4.

 

وكان توقع مدير إدارة الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم محمد كنانة، في تصريحات سابقة إعلان نتائج امتحان الثانوية العامة في النصف الثاني من شهر آب المقبل.

 

وأشار كنانة إلى أنه تم تصحيح 20-30% من عمليات التصحيح للمباحث التي تقدم إليها الطلاب.

 

وكانت درجت العادة أن تقوم وزارة التربية والتعليم بنشر رابط اعلان نتائج الثانوية العامة "التوجيهي"، فور الانتهاء من عمليات التصحيح والتدقيق والإدخال للعلامات، على أن تعلن تفعيل الرابط في وقت لاحق وتعلن عادة في مؤتمر صحفي يعقد لهذه الغاية.
 



 




 

 


 

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