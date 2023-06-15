ولي العهد: أفكار الشباب ومهاراتهم مهمة في تطوير التكنولوجيا المالية

الوكيل الإخباري - افتتح سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، اليوم الخميس، مركز التكنولوجيا المالية "جوين"، الذي يُعنى بتمكين ابتكارات التكنولوجيا المالية (الفينتك) في الأردن.



ويهدف المركز إلى تعزيز الخدمات المالية الرقمية والمساهمة في بناء اقتصاد رقمي مستدام، وقد أنشئ استجابة لرؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقت بتوجيهات من جلالة الملك في 2022، وشملت في مساراتها تمكين التكنولوجيا المالية.



ولفت سموه إلى أهمية أفكار الشباب ومهاراتهم في تطوير التكنولوجيا المالية في الأردن، والتي تعد عنصرا مهما في رؤية التحديث الاقتصادي.



وبين سمو ولي العهد أهمية استثمار القطاع الخاص بالشباب الأردني وإمكانياته، لتطوير الأعمال وتسريع الإنجاز.



ويتبع المركز للشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك) التي تعمل على إدارة وتشغيل أنظمة الدفع المختلفة وتطوير حلول مالية رقمية مبتكرة، والمملوكة للبنك المركزي الأردني والبنوك العاملة بالمملكة.



واستمع سمو ولي العهد خلال الافتتاح إلى شرح قدمته الرئيسة التنفيذية لشركة (جوباك) مها البهو حول أهداف وبرامج المركز، الذي يضم حاضنة للأعمال ومختبرا تنظيميا رقميا يديره البنك المركزي بالتعاون مع الشركة.



ويقدم المركز خمس خدمات رئيسية للمشاركين في برامجه، تشمل الوصول لبنية تحتية متقدمة وللخبراء وللشراكات وللتمويل وللأسواق.

وحسب البهو، فإن المركز يسعى لإثراء المنظومة المالية الرقمية وخلق فرص عمل وتعزيز مكانة الأردن كبيئة مستقطبة للاستثمارات، ويستهدف مبتكرين من داخل الأردن وخارجه، على أن تطبق أفكارهم ومشاريعهم داخل المملكة.



واطلع سموه على حلول وأفكار ريادية لشباب شاركوا في "هاكاثون"، وهي مسابقة تم تنظيمها قبيل الافتتاح الرسمي للمركز بأسابيع، واجتمع فيها مبرمجون ومهندسون من أصحاب الخبرات التقنيّة والعلمية للقيام بعمل مشروع تقني إبداعي في غضون 48 ساعة.



وعمل الشباب المشاركون في المسابقة، التي شارك فيها 23 فريقا، على تطوير حلول لمواجهة تحديات في القطاع المالي، إذ فازت ثلاث فرق بالمسابقة وتأهلت للمشاركة ببرنامج حضانة الأعمال، الذي سينطلق بداية شهر تموز المقبل ضمن 30 فريقا رياديا.



وقدمت الفرق المطورة أمام سمو ولي العهد إيجازا حول الحلول التي طورتها وكيفية مساهمتها في تحسين الخدمات المالية الرقمية وتمكين الوصول إليها من قبل المؤسسات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر.

اضافة اعلان







