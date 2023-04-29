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السبت، 29-04-2023 01:45 م

ولي العهد: في بلدنا طاقات شابة عظيمة ودائماً ما نثبت أن الأردني قول وفعل

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الوكيل الاخباري - قال سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد إن في بلدنا طاقات شابة عظيمة، ودائماً ما نثبت أن الأردني قول وفعل.

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وأضاف خلال فعاليات منتدى "تواصل: حوار حول الواقع والتطلعات"، الذي تعقده مؤسسة ولي العهد، أن أكبر مشاكلنا هي تجهيز الخريجين لوظائف لم تعد متاحة، وأقول للشباب الدور عليكم ولا تظلموا أنفسكم باختياراتكم.


ونوه أنه يجب أن يكون هناك تغيير جذري في منهجية عملنا، وأن نعمل بجدية ومهنية في التطبيق والمتابعة، وكما يقول جلالة الملك دائماً بأن يكون لدينا ثقة بقدراتنا وبطموحنا.


"علينا التفكير في تخصصات ومهن عليها الطلب، وترك الأفكار المتوارثة عن المهن، فهذا الفكر يحبط ويحتم على صاحبه الركود في عالم متسارع". وفق ولي العهد.


وأشار ولي العهد أن الأردني تميز في المجال التقني ونافس عربياً وعالمياً في الصناعة الرقمية وفي ريادة الأعمال والشركات الناشئة وفي الصناعات الدوائية والغذائية وفي الرياضة وفي السياحة قائلاً : "كفاءاتنا دائما متميزة بقيمنا المتأصلة كأردنيين، بالمبادرة والتكيف والمرونة، وهذه هي الصفات التي تتصدر المهارات المطلوبة اليوم".


 




 

 


 

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