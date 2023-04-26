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الأربعاء، 26-04-2023 04:58 م

الملك وأمين عام “الناتو” يؤكدان عمق الشراكة الاستراتيجية

الملك 10


الوكيل الاخباري - تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا من الأمين العام لمنظمة حلف شمال الأطلسي “الناتو” ينس ستولتنبرغ.
 
وتم التأكيد خلال الاتصال على عمق التعاون والشراكة الاستراتيجية بين الأردن وحلف الناتو في المجالات العسكرية والتدريبية والدفاعية ومكافحة الإرهاب والحرص على تطويره.

وتناول الاتصال مجمل التطورات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

كما تم التأكيد على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين الأردن وحلف الناتو، حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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