ولي العهد والاميرة رجوة يفاجئان عروسين أردنيين

الوكيل الاخباري - فاجأ ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، والأميرة رجوة، عروسين بإرسال باقة ورد لهما بيوم زفافهما.

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وكتب العريس عبدالله بني هاني عبر صفحته على الفيسبوك :

"سيدي ولي العهد، ربي يحفظك ويسعدك ويجبر بخاطرك مثل ما فرحتنا وتذكرتنا، بيوم زفافنا، أجمل لحظات قبل ما تدخل لحفلة زفافك تتفاجئ بهدية جميلة من سمو ولي العهد والأميرة رجوة، اقسم بالله عندي أياها بالدنيا كلها، وتركت في نفسي ونفس اهلي وأقاربي، الأثر الكبير، حقاً لفتة هاشمية مقدرة، من صاحبي السمو الملكي أمير الشباب الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد والأميرة رجوة الحسين، المعظمين حفظهما الله ورعاهم، بمناسبة زفافي.



بإسمي وأسم زوجتي، شكراً سيدي أمير الشباب، شكراً سيدتي رجوة شكراً للهاشمين فهذا ديدنهم التواصل والقرب من الأردنيين. حفظ الله الأردن وربي يطول بعمر عميد آل البيت الأطهار، جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وملكة القلوب الملكة رانيا العبدالله المعظمين حفظهم الله ورعاهم."