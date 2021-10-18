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الإثنين، 18-10-2021 04:41 م

ولي العهد يلتقي مؤسسي تطبيق جواكر

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الوكيل الاخباري– استقبل سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، مؤسسي تطبيق جواكر، في قصر الحسينية اليوم الاثنين، ضمن سلسلة لقاءات سموه المعتادة مع الشباب الريادي.

ويضم تطبيق “جواكر”، المُتخصص في ألعاب الورق (الشدة) والطاولة والأول من نوعه في المنطقة، أكثر من نصف مليون مستخدم مسجل.

وكان قد تم بيع  التطبيق، الذي يوفر العديد من فرص العمل لمبرمجين أردنيين، قبل عدة أسابيع لمؤسسة ستيل فرونت السويدية بمبلغ 205 ملايين دولار أمريكي.

يذكر أن مؤسسا التطبيق، محمد الحاج حسن ويوسف شمعون، هما أيضاً صاحبا فكرة شبكة “أخطبوط” المتخصصة بالوظائف في الشرق الأوسط.

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