ولي العهد يلتقي وجهاء من لواء الجامعة بمنزل المحامي اللوزي - صور

الوكيل الاخباري - استمع ولي العهد الأمير الحسين إلى آراء عدد من وجهاء لواء الجامعة شمالي العاصمة عمان، وأبرز مطالب أهالي المنطقة.



الأمير الحسين التقى الوجهاء والشخصيات في منزل النائب السابق المحامي صالح مفلح اللوزي.



ويمتاز اللواء بالحيوية والتنوع الثقافي والسكاني وفق ما وصف ولي العهد، ويضم اللواء مناطق شفا بدران وأبو نصير والجبيهة وتلاع العلي وأم السماق وخلدا وصويلح.



وأشار الأمير الحسين وفق أحد الحاضرين إلى ضرورة الاستمرار في تحسين واقع الخدمات للمواطنين وتطوير البنى التحتية، وتحسين منظومة النقل العام للتخفيف من الازدحامات المرورية.



وتناول اللقاء خطة أمانة عمان الاستراتيجية 2022- 2026، إذ أكد ولي العهد ضرورة الالتزام بتطبيق محاور الخطة.



المحامي اللوزي رحب بزيارة ولي العهد معرباً عن تقديره الكبير لهذه اللفتة الكريمة، والتي تأتي ضمن نهج الهاشميين في التواصل الدائم مع مختلف أبناء الوطن.



وأشار اللوزي إلى جهود الهاشميين في تأسيس الصروح العلمية والصحية والخدماتية في مختلف مناطق المملكة، قائلاً إن مسيرة الخير والعطاء انطلقت منذ تأسيس الدولة الأردنية ولا تزال مستمرة.

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