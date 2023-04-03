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الإثنين، 03-04-2023 01:30 م

ولي العهد ينشر فيديو خلال ادائه مناسك العمرة - فيديو

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الوكيل الإخباري - نشر سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله فيديو قصير عبر انستغرام خلال أدائه مناسك العمرة.

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وأظهر الفيديو، لقطات لسموه وهو يطوف في الكعبة المشرفة ويرفع يديه داعياً لله تعالى.

 

وعلّق سمو ولي العهد على الفيديو بالاية 96 من سورة ال عمران ( إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ)
صدق الله العظيم

 


من جهته نشر إمام الحضرة الهاشمية أحمد الخلايلة مقطع فيديو وهو في رحاب المسجد الحرام بعد أن أتم سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله أداء مناسك العمرة. 


وقال الخلايلة، في الفيديو المصور:" الحمد لله رب العالمين الذي شرفنا وأن أدينا مناسك العمرة في هذا الشهر الكريم بمعية سمو ولي العهد".

وبيّن أن العمرة في شهر رمضان كما أخبر عنها الرسول محمد صل الله عليه وسلم( عمرة في رمضان كحجة معي).


ودعا الخلايلة ان يحفظ أوطاننا وبلادنا وان يديم عليها النعم، وان يرزقنا زيارة بيته الحرام كل عام. 


 




 

 


 

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