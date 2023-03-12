الأحد 12-03-2023
الوكيل الاخباري

كشف ملابسات مقتل شخص بعد تعرّضه للضرب في البلقاء

الخصاونة يطلب إجراء مسح عام لأوضاع الأبنية القديمة في الأردن

الملكة تنشر فيديو من تجهيزات حفل زفاف الأميرة إيمان- شاهد

ضبط 15 تاجراً ومروجاً للمخدرات بحوزتهم أسلحة نارية

هام من الديوان الملكي بشأن زفاف الأميرة إيمان

العقبة: حجز باخرة أفرغت مخلفاتها في البحر.. وإحالتها للقضاء

الأردن يسيّر 14 شاحنة مساعدات إغاثية جديدة إلى سوريا

إصابة عدد من المدنيين بقصف أوكراني على حي سكني في دونيتسك

محمد بن سلمان يعلن تأسيس طيران الرياض

الكواليت: الطلب على الخراف الاسترالية قليل ولدينا 19 منشأ بديل

الأحد، 12-03-2023 03:46 م

الملكة تنشر فيديو من تجهيزات حفل زفاف الأميرة إيمان- شاهد

320238203819132002452


الوكيل الإخباري- نشرت الملكة رانيا العبدلله في صفحتها عبر منصة التواصل الاجتماعي "انستغرام" فيديو من تجهيزات حفل زفاف الاميرة إيمان .

اضافة اعلان

 

وقالت الملكة رانيا " ربنا يبارك ويتمم على خير. من تجهيزات حفل زفاف عروستنا إيمان. شكراً لفريق شركة آي ديغريز الأردنية على الترتيبات الحلوة".

 

ويقام في تمام الساعة السادسة من مساء اليوم الأحد، حفل زفاف صاحبة السمو الملكي الأميرة إيمان بن عبدالله الثاني على السيد جميل ألكساندر ترميوتس وذلك في بيت الاردن (قصر جلالة الملك) حيث سيبث عبر قناتي المملكة والتلفزيون الأردني والمنصات الرقمية الرسمية.

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
32023922445589194596

كشف ملابسات مقتل شخص بعد تعرّضه للضرب في البلقاء

635055951963100000

الأميرة بسمة ترعى الحفل السنوي لمركز الإعلاميات العربيات

1678625233322

الخصاونة يطلب إجراء مسح عام لأوضاع الأبنية القديمة في الأردن

image (1)

ضبط 15 تاجراً ومروجاً للمخدرات بحوزتهم أسلحة نارية

FrBB68lWAAAV4Vn

هام من الديوان الملكي بشأن زفاف الأميرة إيمان

640dbea20fabb

العقبة: حجز باخرة أفرغت مخلفاتها في البحر.. وإحالتها للقضاء

أخبار متعلقة
ووو

ولي العهد بمناسبة يوم المرأة: طرّزَتني بِالكرم

1677672486745

أكيد: 45 إشاعة في شباط 76% منها أطلقها التواصل الاجتماعي

220231684236868000294

ولي العهد ينشر شروط التقديم لمعسكر نشامى السايبر