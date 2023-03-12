الملكة تنشر فيديو من تجهيزات حفل زفاف الأميرة إيمان- شاهد

الوكيل الإخباري- نشرت الملكة رانيا العبدلله في صفحتها عبر منصة التواصل الاجتماعي "انستغرام" فيديو من تجهيزات حفل زفاف الاميرة إيمان .

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وقالت الملكة رانيا " ربنا يبارك ويتمم على خير. من تجهيزات حفل زفاف عروستنا إيمان. شكراً لفريق شركة آي ديغريز الأردنية على الترتيبات الحلوة".

ويقام في تمام الساعة السادسة من مساء اليوم الأحد، حفل زفاف صاحبة السمو الملكي الأميرة إيمان بن عبدالله الثاني على السيد جميل ألكساندر ترميوتس وذلك في بيت الاردن (قصر جلالة الملك) حيث سيبث عبر قناتي المملكة والتلفزيون الأردني والمنصات الرقمية الرسمية.



