توضيح حول دوام الموظفين واقساط القروض برمضان

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اكد مصدر حكومي أنَّ القرار النهائي حول ساعات الدَّوام الرَّسمي خلال شهر رمضان للعام الحالي سيصدر عن رئاسة الوزراء قبل أسبوع من موعد حلول الشهر الفضيل .
وقال المصدر انَّه لا يوجد أي مستجدات وقرارات رسمية حول تأجيل الأقساط والقروض خلال شهر رمضان حتى الآن .
ورجح المصدر لـ " الوكيل الإخباري" أن تكون ساعات الدَّوام الرَّسمي خلال شهر رمضان للعام الحالي كما كانت عليه العام الماضي .
وبين أن البلاغ سوف يستثني موظفي المؤسسات التي تقتضي طبيعة عملهم الرسمي خلافا لذلك.
اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة