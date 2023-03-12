توضيح حول دوام الموظفين واقساط القروض برمضان



الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اكد مصدر حكومي أنَّ القرار النهائي حول ساعات الدَّوام الرَّسمي خلال شهر رمضان للعام الحالي سيصدر عن رئاسة الوزراء قبل أسبوع من موعد حلول الشهر الفضيل .



وقال المصدر انَّه لا يوجد أي مستجدات وقرارات رسمية حول تأجيل الأقساط والقروض خلال شهر رمضان حتى الآن .



ورجح المصدر لـ " الوكيل الإخباري" أن تكون ساعات الدَّوام الرَّسمي خلال شهر رمضان للعام الحالي كما كانت عليه العام الماضي .



وبين أن البلاغ سوف يستثني موظفي المؤسسات التي تقتضي طبيعة عملهم الرسمي خلافا لذلك.

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