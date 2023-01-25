يقظة أحد المواطنين تجنّبه الوقوع ضحية للاحتيال ويساهم في إلقاء القبض على 4 أشخاص من مفتعلي الحوادث المرورية

الوكيل الإخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام إنّ بلاغا ورد للعاملين في إدارة البحث الجنائي من قبل احد المواطنين في محافظة الزرقاء بتعرضه لحادث سير من قبل إحدى المركبات وأنّ سائق المركبة وثلاثة أشخاص آخرين حاولوا مفاوضته وأخذ مبالغ مالية منه بحجة تجنّب الإجراءات القانونية إلا أنه رفض ذلك وعند الطلب منهم مباشرة الإجراءات المتبعة والاتصال مع الشرطة قاموا على الفور بالفرار من المكان.

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وأكّد الناطق الإعلامي أنّه ومن خلال التحقيقات وجمع المعلومات عن الأشخاص جرى تحديد هويتهم وأُلقي القبض عليهم والتحقيق جارٍ معهم تمهيداً لإحالتهم إلى القضاء .



وأكّد الناطق الإعلامي أنّ ما قام به المواطن وإصراره على اللجوء للقضاء والإجراءات القانونية جنّبه الوقوع ضحية للمحتالين والقبض عليهم وجنّب آخرين الوقوع ضحية لهم ، وهو ما يتم دوما نشره عبر بيانات وتحذيرات متتالية للتوعية من ذلك الأسلوب الاحتيالي التقليدي والذي يمكن تجنّبه بخطوة واحدة وهي متابعة الإجراءات القانونية وفق الأصول المتّبعة.

