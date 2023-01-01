الأحد 01-01-2023
الوكيل الاخباري

الامن يلاحق سيدة ادعت في تسجيل صوتي قيام موظفين بزيارة البيوت لنشر الامراض

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الأحد، 01-01-2023 12:07 ص

الامن يلاحق سيدة ادعت في تسجيل صوتي قيام موظفين بزيارة البيوت لنشر الامراض

الأمن العام


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام أن وحدة الجرائم الالكترونية في ادارة البحث الجنائي تحقق في تسجيل جرى تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي لسيدة ادعت قيام موظفين بزيارة البيوت من اجل اجراء فحوصات فقر دم لغاية نشر الامراض.

وأكد أن هذا التسجيل عار عن الصحة هدفه نشر الاشاعات بطريقة يقصد بها التضليل، وان العمل جار لتحديد هوية هذه السيدة واحالتها للقضاء مهيبا بالجميع عدم تداول او اعادة نشر وارسال مثل تلك التسجيلات المجهولة التي تهدف لاثارة الاشاعات والمعلومات المضللة بين افراد المجتمع.

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