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الإثنين، 02-01-2023 09:33 ص

اصابتان بالاختناق جراء تسرب غاز مدفأة في عمّان

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الوكيل الإخباري - أُصيب شخصان، أمس الأحد، بحالة اختناق، نتيجة تسرّب الغاز من مدفأة، في أحد المنازل بالعاصمة عمّان.

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وقال الملازم عبدالله السعودي من قسم التوجيه والتثقيف الوقائي في الدفاع المدني، عبر إذاعة الأمن العام، اليوم الاثنين، إنه تم التعامل مع الحادثة، ونقل المصابين إلى مستشفى البشير لتلقي العلاج اللازم، وُوصفت حالتهما بالمتوسطة.


وأكد السعودي أنه تم التعامل مع 1177 حالة إسعافية مختلفة خلال الـ24 ساعة الماضية في مختلف مناطق المملكة، بينها 98 حالة إنقاذ و 35 حالة إطفاء.


وجدد التحذير من خطر المدافئ وتركها مشتعلة أثناء النوم، داعياً المواطنين لتفقدها خصوصاً إمدادات أنابيب الغاز، تحسبا من حوادث الحريق والاختناق.


 




 

 


 

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