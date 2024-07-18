يوم علمي في الجامعة الهاشمية حول تكنولوجيا المركبات الكهربائية

الوكيل الإخباري - أقامت كلية الهندسة بالجامعة الهاشمية يوما علميا تخصصيا بعنوان "تكنولوجيا المركبات الكهربائية ومستقبلها"، لمناقشة أحدث التطورات في تكنولوجيا المركبات الكهربائية .

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وشارك في اليوم العلمي مجموعة من الخبراء والمهتمين في قطاع الصناعة والابتكار، وشركات رائدة في مجال السيارات الكهربائية، مثل: كيا، والمركزية، وأيون، وطاقة سبيس، وول بوكس، إضافة إلى وزارة الطاقة، وطلبة كلية الهندسة والمهتمين من الجامعات الأردنية.



وتضمنت فعاليات اليوم العلمي جلسات متنوعة حول أحدث التطورات في تكنولوجيا المركبات الكهربائية، حيث شهدت تفاعلا كبيرا من المشاركين، مما أثراهم وزاد من خبراتهم حول التحديات البيئية الحالية وطرق التفكير في حلول مستدامة.



وقال الناصح الأكاديمي في كلية الهندسة الدكتور فراس العسلي، إن اليوم العلمي يهدف إلى تعزيز التعاون المتبادل بين القطاعين الأكاديمي والصناعي وتشجيع تبادل الأفكار والابتكار وإشراك الطلبة في فعاليات تثري مداركهم وتمكنهم من المساهمة في التفكير في إيجاد الحلول في هذا المجال المتنامي.