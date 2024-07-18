الخميس 18-07-2024
الوكيل الاخباري
 

الأردن يصدر بياناً شديد اللهجة

انقطاع جزئي مؤقت في الخدمات الرقمية وتطبيق "سند" يومي 19 و26 تموز

اعلان هام من مديرية الأمن العام

الأردن يدين تصويت الكنيست الإسرائيلي ضد قيام دولة فلسطينية

روسيا تكشف تفاصيل المحاولة الفاشلة لاغتيال بوتين

وزير الداخلية يزور المعهد المروري الأردني

الأوقاف: توزيع مساعدات نقدية وقسائم شرائية على الأسر العفيفة في لواء غرب إربد

الأمن العام: هذا ما جرى على دوار الشهيد في الكرك

جريمة قتل في عمان والامن يكشف التفاصيل

وزير الداخلية يزور المعهد المروري الأردني

الخميس، 18-07-2024 09:23 م

يوم علمي في الجامعة الهاشمية حول تكنولوجيا المركبات الكهربائية

1721324856703


الوكيل الإخباري - أقامت كلية الهندسة بالجامعة الهاشمية يوما علميا تخصصيا بعنوان "تكنولوجيا المركبات الكهربائية ومستقبلها"، لمناقشة أحدث التطورات في تكنولوجيا المركبات الكهربائية .

اضافة اعلان


وشارك في اليوم العلمي مجموعة من الخبراء والمهتمين في قطاع الصناعة والابتكار، وشركات رائدة في مجال السيارات الكهربائية، مثل: كيا، والمركزية، وأيون، وطاقة سبيس، وول بوكس، إضافة إلى وزارة الطاقة، وطلبة كلية الهندسة والمهتمين من الجامعات الأردنية.


وتضمنت فعاليات اليوم العلمي جلسات متنوعة حول أحدث التطورات في تكنولوجيا المركبات الكهربائية، حيث شهدت تفاعلا كبيرا من المشاركين، مما أثراهم وزاد من خبراتهم حول التحديات البيئية الحالية وطرق التفكير في حلول مستدامة.


وقال الناصح الأكاديمي في كلية الهندسة الدكتور فراس العسلي، إن اليوم العلمي يهدف إلى تعزيز التعاون المتبادل بين القطاعين الأكاديمي والصناعي وتشجيع تبادل الأفكار والابتكار وإشراك الطلبة في فعاليات تثري مداركهم وتمكنهم من المساهمة في التفكير في إيجاد الحلول في هذا المجال المتنامي.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
4202425122739306967490

الأردن يصدر بياناً شديد اللهجة

1721328945702

لجنة متخصصة تختار تصميم الأردن للطابع البريدي العربي الموحد الخاص بغزة

1721330963357

اتحاد الجمعيات الخيرية بالعقبة يقيم مهرجان ولاء للقائد وانتماء للوطن

1721325809181

الكهرباء الوطنية تختتم برنامجاً تدريبياً عملياً حول تركيب أبراج الطوارئ

unnamed

انقطاع جزئي مؤقت في الخدمات الرقمية وتطبيق "سند" يومي 19 و26 تموز

10202320111658735874581

اعلان هام من مديرية الأمن العام

أخبار متعلقة
unnamed

انقطاع جزئي مؤقت في الخدمات الرقمية وتطبيق "سند" يومي 19 و26 تموز

77777777777-Small-5

الأردن يدين تصويت الكنيست الإسرائيلي ضد قيام دولة فلسطينية

1721314488692

مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي بني ياسين والحمود

6626dcc31e092-1-780x470

اعتبارا من الاثنين المقبل.. هكذا ستصبح تعرفة الكهرباء الجديدة في الأردن

1719495426710

وزارة الشباب تختتم فعاليات برنامج "اسعَ"

WhatsApp Image 2024-06-22 at 10.04.52 PM

مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرة حجازين