رئيس الوزراء: لن نكون طرفًا في صراعات المنطقة.. وأمن الأردن فوق كل اعتبار

10:18 ص

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الوكيل الإخباري- أكد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان أن الأردن سيواصل أداء واجباته الوطنية بثقة وإصرار، رغم الظروف المعقدة التي تشهدها المنطقة، مشددًا على أن أمن الأردنيين واستقرار الوطن يتقدمان على كل شيء. اضافة اعلان





جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت، اليوم الأربعاء، في محافظة البلقاء، حيث قال رئيس الوزراء: "نحن أقوياء بقيادتنا الهاشمية، وبشعبنا، وبجيشنا، ومؤسساتنا الأمنية، رغم كل ما تشهده المنطقة من أزمات وصراعات".



وأضاف حسان: "اعتدنا أن نبني هذا الوطن وأن نمضي وسط أعتى العواصف، ولن تكون الأزمات حجة أو مبررًا لتعطيل العمل أو التقاعس عن خدمة أبناء وبنات الوطن".



وأكد أن عجلة الحياة في الأردن لن تتوقف بسبب ما وصفه بـ"المغامرات التي تزعزع أمن واستقرار المنطقة"، لافتًا إلى أن الأردن ليس طرفًا في هذه الصراعات ولن يكون.



وتطرق رئيس الوزراء إلى تطورات الأوضاع في غزة، مشيرًا إلى أن "العالم نسي غزة في ظل الصراعات الكبرى، رغم أن عدد الضحايا المدنيين فيها تجاوز حصيلة الحرب الإسرائيلية-الإيرانية الأخيرة"، مطالبًا المجتمع الدولي بالتحرك الجاد لوقف "التوحش الإسرائيلي" المستمر بحق الفلسطينيين في غزة والضفة والقدس ومقدساتها.



وشدد حسان على أن حماية الفلسطينيين ودعم صمودهم على أرضهم هو العنوان الأساس للمرحلة المقبلة، مشيدًا بدور جلالة الملك عبدالله الثاني، قائلاً: "لم يقم أحد بدور دبلوماسي في حث المجتمع الدولي على تحمل مسؤولياته تجاه فلسطين كما فعل جلالته طوال ربع القرن الماضي".



واختتم رئيس الوزراء حديثه بالتأكيد أن السبيل الوحيد للاستقرار في المنطقة يمر عبر حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وأنه دون ذلك، ستبقى المنطقة ساحة مفتوحة للأزمات المتلاحقة.