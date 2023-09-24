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الأحد، 24-09-2023 03:48 م

1.1 مليار دولار حجم الاستثمارات الأميركية في الأردن

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الوكيل الإخباري - بحثت وزيرة الاستثمار خلود السقاف مع السفيرة الأميركية في الأردن يائل لمبرت، عددا من الملفات والقضايا الاستثمارية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، وسبل دعمها وتطويرها.

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وأشادت السقاف خلال لقائها السفيرة الأميركية في مقر الوزارة اليوم الأحد بعمق العلاقات الأردنية الأميركية القوية، وما تتسم به من خصوصية تمثل أساساً متيناً لانطلاقة نحو آفاق أوسع في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، كما أشادت بالدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة للأردن في القطاعات التنموية.


وعرضت وزيرة الاستثمار خلال اللقاء السياسة العامة للاستثمار والهادفة الى تحقيق رؤى اقتصادية وتنموية من شأنها توفير فرص العمل وزيادة النمو الاقتصادي وتحسين التنافسية وبيئة الاعمال، وكذلك الإصلاحات التي افضت الى تطورات مهمة في المجالات الاقتصادية كإنشاء وزارة الاستثمار لتكون المرجعية الرئيسة للاستثمار في المملكة وإصدار قانون البيئة الاستثمارية رقم 21 لسنة 2022، واستكمال التشريعات الصادرة بمقتضاه والناظمة للبيئة الاستثمارية، بالإضافة الى إقرار قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.


ولفتت السقاف الى حرص الحكومة ووزارة الاستثمار على جذب الاستثمارات وإزالة المعيقات التي تواجه المستثمرين، لتتواءم مع رؤية التحديث الاقتصادي 2033 والتي تهدف الى زيادة النمو الاقتصادي وزيادة معدلات الناتج المحلي الإجمالي وصولا الى 5.6 بالمئة خلال العشر سنوات القادمة بالإضافة الى خلق فرص عمل جديدة في الاقتصاد.


من جهتها أكدت السفيرة يائل لمبرت، دعم السفارة الأميركية لهدف الحكومة الأردنية زيادة الاستثمار وتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل للأردنيين.


يذكر ان حجم الاستثمارات الأميركية المستفيدة من قانون البيئة الاستثمارية في الأردن تصل لقرابة 1.1 مليار دولار، تتركز في قطاعات الطاقة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخدمات وقطاع الصناعة.

 




 

 


 

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