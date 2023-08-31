السقاف تبحث آفاق التعاون الأردني القبرصي في مجال الاستثمار

الوكيل الإخباري - أكدت وزيرة الاستثمار خلود السقاف توفر العديد من الفرص الاستثمارية في الأردن والتي تعتبر مهمة لرجال الأعمال القبرصيين خاصة في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والرعاية الصحية والسياحة، والسياحة العلاجية والزراعة والصناعات الغذائية ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.



وأكدت السقاف خلال لقاء افتراضي عقدته الوزارة اليوم الخميس، مع وكالة ترويج الاستثمار القبرصية شارك فيه السفير القبرصي لدى المملكة ميخاليس إيوانو، عمق العلاقات التي تربط الأردن وقبرص، واستعداد الوزارة لتقديم الدعم والتسهيلات لرجال الأعمال القبرصيين، إلى جانب تبادل الخبرات مع وكالة ترويج الاستثمار القبرصية.

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وهدف اللقاء الافتراضي الى متابعة مخرجات مذكرة التفاهم حول التعاون في مجال الاستثمار الموقعة في 2 آب الماضي على هامش زيارة رئيس جمهورية قبرص نيكوس خريستودوليدس للمملكة ولقائه جلالة الملك عبدالله الثاني، ولبحث سبل تعزيز التعاون في المجال الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.



وتطرقت السقاف لأهم خطوات الوزارة في تمكين قطاع الاستثمار كإطلاق منصة استثمر في الأردن (invest.jo)، واستكمال التشريعات الناظمة للبيئة الاستثمارية، وإقرار استراتيجية ترويج الاستثمار للأعوام 2023 – 2026، إضافة إلى تفعيل منصة الخدمة الاستثمارية الشاملة، مشيرة الى الانتهاء من أتمتة 95 خدمة متعلقة بتراخيص وممارسة الأنشطة الاقتصادية.



من جهته، قال الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار القبرصية ماريوس تانوسيس، إن الوكالة معنية بجذب الاستثمار الأجنبي المباشر ومساعدة المستثمرين الحاليين لتوسيع أعمالهم في قبرص، لافتا الى مناخ الاستثمار في قبرص والخطوات التي تتخذها السلطات القبرصية لتعزيز جاذبية البيئة الاستثمارية.



وأشار الى إمكانية قيام رجال الأعمال القبرصيين بزيارة للأردن للاطلاع على المشاريع الاستثمارية المحتملة.



وجرى خلال اللقاء، الاتفاق على تبادل الزيارات بين الجانبين لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين، وتنفيذ مشروعات جديدة، وبما يتماشى مع المزايا النسبية والمقومات الاقتصادية، إضافة إلى عقد لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال من الجانبين، وتنظيم ورش عمل لتبادل الخبرات الفنية في مجال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.