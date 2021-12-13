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الإثنين، 13-12-2021 09:25 ص

1.14 مليون دينار مبيعات الزيت في مهرجان الزيتون الوطني

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الوكيل الإخباري - أكد نائب رئيس نقابة المعاصر الأردنية المهندس نضال سماعين ان مهرجان الزيتون اثبت جودة المنتج الاردني من زيت الزيتون، وشكل نافذة تسويقية لمزارعي الزيتون والمعاصر.اضافة اعلان


وبين سماعين ان المهرجان عزز الثقة بين التاجر والمستهلك من خلال مختبرات الزيت الخاصة بالمركز الوطني للبحوث الزراعية وبالتعاون مع المؤسسة العامة للغذاء والدواء.

واثبتت جودة الزيت في أرض المهرجان وتمثلت كالاتي: اكسترا فيرجن (بكر ممتاز) بمعدل (61%) من اجمالي الزيت في أرض المعرض، فيرجن ( زيت بكر) (31%) من إجمالي الزيت، و زيت عادي (9%) من اجمالي الزيت في أرض المهرجان، وتم استبعاد (2%) من اجمالي الزيت كونه يعتبر زيتا وقاديا.

وبين سماعين ان حموضة الزيت في المهرجان متميزة حيث سجلت الحموضة ارقاما قياسية في انخفاضها وبلغت اقل نسبة حموضة 0.18 ويعتبر من الأرقام القياسية عالميا ليسمى بريميوم بكر ممتاز ويمكن تصدير مثل هذه الانواع من الزيت بأسعار عالية جدا، وهو ما يبرر فوز الزيت الأردني بعشرات الجوائز العالمية.

وقال سماعين ان مبيعات زيت الزيتون في مهرجان الزيتون الوطني الواحد والعشرون قد بلغ مليون ومائة وأربعة عشر ألفا ومئتا دينار أردني، بكمية زيت بلغت ٢٣٢ طنا وهي الكمية الأعلى على الإطلاق في تاريخ المهرجان وكافة المهرجانات الوطنية الزراعية والتجارة وفد بلغ معدل سعر التنكة ١٦ كغم صافي ٧٥ دينارا.

وأشار سماعين إلى التقنيات الحديثة التي ادخلها المركز الوطني للبحوث الزراعية في المهرجان كان لها الدور البارز في تعزيز ثقة المواطن الأردني في المنتج من زيت الزيتون وأهمها QR Code من خلال شركة ديكابولس المحتضنة في حاضنة الابتكار الزراعي في المركز الوطني للبحوث الزراعية، وهي التقنية التي بينت للمستهلك كافة المعلومات الدقيقة التي تتعلق بالزيت وأهمها اسم المزارع او المعصرة والمحافظة ونتيجة الفحص والجهة الفاحصة، هذا سهل على المستهلك معرفة جودة الزيت، وتتطلع نقابة المعاصر إلى اعتماد هذه التقنية لغايات تصدير زيت الزيتون الأردني والذي اثبت جودته عربيا وعالميا.

ودعا سماعين النقابات وغرف الصناعة والتجار إلى تبني تقنية QR Code على جميع المنتجات الأردنية ولاسيما المصدره لابراز المنتج الاردني محلياً ودوليا.(الرأي)

 




 

 


 

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