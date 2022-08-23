1.5 مليون عداد كهرباء مُسجل للاستفادة من التعرفة المدعومة

الوكيل الإخباري - قالت الناطق باسم هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، تحرير القاق، اليوم الثلاثاء، إنّ 1.5 مليون عداد تم تسجيلها للاستفادة من التعرفة المدعومة حتى تاريخه.

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وأضافت القاق، أن 90 % من فواتير الكهرباء المنزلية المسجلة للاستفادة من التعرفة الكهربائية المدعومة لم يطرأ عليها أي تغيير "بل على العكس انخفض بعضها.



وأشارت، إلى أن العوائد الناجمة عن إعادة هيكلة التعرفة وجهت نحو دعم القطاعات الإنتاجية؛ ولن يتم تحويل أي عوائد إلى الخزينة العامة أو شركة الكهرباء الوطنية.



ونوهت، إلى أن أثر تخفيض التعرفة الكهربائية على قيم فواتير الكهرباء للقطاع الصناعي انخفضت بنسبة 10%، والصناعي المتوسط بنسبة 14.6%.

فيما وصل إجمالي الانخفاض في قيمة فواتير الكهرباء الصادرة للقطاعات الإنتاجية نحو 8.5 مليون دينار.