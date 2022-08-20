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السبت، 20-08-2022 05:09 م

الأردن الأول عربيا في الاستطاعة لمصادر الطاقة المتجددة والثالث في كمية الطاقة المنتجة

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الوكيل الاخباري - احتل الأردن المرتبة الأولى عربيا في نسبة الاستطاعة المركبة لمصادر الطاقة المتجددة، والمرتبة الثالثة في كمية الطاقة المنتجة.

وبحسب الوزارة، جاءت مرتبة الأردن بعد أن بلغت الطاقة المولدة من الاستطاعة الكلية المركبة لمشاريع الطاقة المتجددة حوالي 5 .5 تيرا واط ساعة في نهاية عام 2021 في نسبة الاستطاعة المركبة لمصادر الطاقة المتجددة بدون احتساب الطاقة الهيدرومائية، والثالثة بعد مصر والمغرب في كمية الطاقة المنتجة.

وتوزعت الاستطاعة بواقع 1498 ميجا واط من المشاريع التجارية بموجب اتفاقيات شراء الطاقة بنسبة 59 بالمئة من إجمالي الاستطاعة المركبة و1027 ميجا واط من مشاريع أنظمة الطاقة المتجددة المملوكة من قبل المشتركين لتغطية استهلاكاتهم باستخدام عدادات صافي القياس والنقل بالعبور وهي تمثل حوالي 41 بالمئة من إجمالي الاستطاعة المركبة.

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