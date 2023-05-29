10 آلاف شخص من المتوقع حضورهم لحفل النجوم في ستاد عمان اليوم

الوكيل الإخباري- ليلى القرشي



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توقع رئيس هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبد الرزاق العربيات حضور نحو 10 آلاف شخص لحفل النجوم العرب على ستاد عمان الدولي اليوم .وأكد عربيات لـ " الوكيل الإخباري" انه لا تغييرات على ترتيبات الحفل بسبب الحالة الجوية المتوقع استقرارها خلال النهار بالعاصمة عمان.هذا ويقيم عدد من نجوم الغناء الاردنيين والعرب اليوم عند الساعة الثامنة مساءً حفل غنائي ضخم في ستاد عمان ابتهاجاً بقرب زفاف سمو الامير الحسين ولي العهد على الانسة رجوة ال سيف ، الفنان راغب علامة وتامر حسني واحمد سعد والأردنيتان زين عوض وديانا كرزون .