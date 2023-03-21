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الثلاثاء، 21-03-2023 08:38 م

1000 جائزة للعاملين والمتقاعدين العسكريين بالجيش والأجهزة الأمنية برمضان

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الوكيل الاخباري - أعلن صندوق الائتمان العسكري عن إطلاق حملة "خليك معنا برمضان" بتقديم 1000 جائزة خلال شهر رمضان المبارك، للعاملين والمتقاعدين العسكريين في القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، والأجهزة الأمنية، ممن لديهم حسابات في الصندوق.

وقال مدير عام الصندوق مهند شحادة إن هذه الجوائز تعبر عن تقدير ووفاء لرفاق السلاح العاملين والمتقاعدين، وهي جوائز رمزية امتناناً وتقديراً لولائهم وثقتهم بالخدمات المصرفية التي يقدمها الصندوق.

وأضاف أنه سيجري السحب على هذه الجوائز خلال أيام العمل بواقع 50 جائزة خلال شهر رمضان، وأن كل جائزة قيمتها 50 ديناراً، عبارة عن قسيمة مشتريات من المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، وسيدخل في السحب على هذه الجوائز حسابات الرواتب المحولة إلى الصندوق، وحسابات الحاصلين على التمويلات، إضافة إلى مستخدمي التطبيق البنكي والبطاقة البنكية للمشتريات من نقاط البيع.

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