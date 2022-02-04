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الجمعة، 04-02-2022 04:03 م

1050 طبيبا يتنافسون للالتحاق ببرامج الإقامة

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الوكيل الاخباري - عقدت وزارة الصحة اليوم الجمعة الامتحان التنافسي لـ 1050 من الاطباء العامين للالتحاق ببرامج الإقامة لمختلف الاختصاصات الطبية في مستشفيات الوزارة.

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ونظمت الوزارة من خلال مديرية التعليم والتدريب الطبي، الامتحان التنافسي في قاعات الجامعة الهاشمية المحوسبة إلكترونيا التي يراعى فيها ظروف الامتحان بالشكل المطلوب، وضمن تطبيق شروط السلامة العامة والتباعد، ولبس الكمامة.


وقالت مديرة التعليم والتدريب الطبي، الدكتورة رهام الحمود، إنه سيتم قبول 650 طبيبا لدخول برامج الاقامة، وذلك بعد اجتيازهم الامتحان التنافسي والمقابلة الشخصية بنجاح، و سيصار إلى توزيعهم الى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة من خلال برامج الاقامة والتدريب ضمن مستويات التدريب العلمية المتقدمة وبإشراف أخصائيين من ذوي الكفاءة العالية، مما ينعكس على نوعية الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين.


وأوضحت أن جميع المستشفيات مجهزة لاستقبال اعداد من الأطباء في برامج الاقامة، في معظم التخصصات الطبية، وأن هذا الامتحان يحدد مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين له من الأطباء، والذي جاء على جلستين وذلك لتسهيل إجراءات تسهيل سير دخول وخروج الأطباء الممتحنين وتخفيف العبء تجنبا من الاكتظاظ، والتزاما بأمر الدفاع.

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