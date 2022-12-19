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الإثنين، 19-12-2022 03:19 م

الملك يؤكد ضرورة حل الدولتين لضمان أمن المنطقة

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الوكيل الإخباري - استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني في قصر الحسينية، اليوم الاثنين، وزيرة الدفاع الكندية أنيتا أناند.اضافة اعلان

 
وتناول اللقاء، الذي حضره سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، علاقات الصداقة بين البلدين وسبل تعزيز التعاون العسكري والدفاعي بينهما، إضافة إلى مجمل التطورات الإقليمية والدولية.
 
وبخصوص القضية الفلسطينية، جدد جلالة الملك التأكيد على أهمية العمل بشكل فاعل لإيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل بين الفلسطينيين والإسرائيليين على أساس حل الدولتين، محذرا، في السياق ذاته، من مخاطر اشتعال الأوضاع وتبعات ذلك على أمن المنطقة.
 
كما أكد جلالته أهمية التعاون بين الأردن وكندا لدعم العراق، وإيجاد حل سياسي للأزمة السورية، ومكافحة الإرهاب ضمن نهج شمولي.
 
من جهتها، تطرقت وزيرة الدفاع الكندية إلى عدد من القضايا الإقليمية والأمنية، مؤكدة أهمية استقرار المنطقة بالنسبة لكندا، ومشددة على الجهود المبذولة لمكافحة تجارة المخدرات عبر الحدود.
 
وأكدت الوزيرة أهمية دعم وتعزيز دور المرأة في الأجهزة الأمنية.
 
وحضر اللقاء مدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان، ورئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، والسفير الكندي في عمان طارق علي خان.

 




 

 


 

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