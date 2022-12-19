طواقم المستشفى الميداني الأردني غزة/73 تباشر أعمالها

الوكيل الإخباري - في إطار التوجيهات الملكية السامية لتقديم يد العون والمساعدة للأهل والأشقاء في قطاع غزة ولتخفيف المعاناة عنهم، باشرت طواقم ومرتبات المستشفى الميداني الأردني غزة/73 اليوم الإثنين، باستقبال المراجعين والمرضى في قطاع غزة وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية والإنسانية لهم، في الوقت الذي غادرت فيه طواقم ومرتبات المستشفى الميداني الأردني غزة/72 إلى أرض الوطن بعد أن أدت واجبها الإنساني والطبي تجاه الأهل والأشقاء في القطاع.

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وقال قائد قوة المستشفى الميداني العقيد الركن خالد سلطي السوالقة: "تنفيذاً لمكرمة سيدي صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه للأهل والأشقاء في قطاع غزة وبتوجيهات مباشرة من القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، تكاملت جميع كوادر المستشفى الميداني الأردني غزة/73 في أرض المهمة وبعد الانتهاء من جميع التحضيرات الإدارية والفنية، تم البدء باستقبال المراجعين من أهلنا وأشقائنا في قطاع غزة، للتخفيف من معاناتهم في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها".



من جهته، قال مدير المستشفى المقدم الطبيب زياد عبد الرزاق الفواعير: "باشرت كوادر المستشفى الميداني غزة/73 بكادر طبي وتمريضي متميز يقدم الخدمة الطبية من خلال عيادات متكاملة تغطي كافة الاختصاصات الطبية الرئيسية والفرعية، إضافة إلى قسم طوارئ الذي يعمل على مدار الساعة وقسم المختبر والأشعة والصيدلية اليومية والشهرية"، مبيناً أن المستشفى مزود بقسم عمليات متكامل قادر على إجراء العمليات الطارئة والمبرمجة.



من جانبهم عبر المراجعون والأهالي عن شكرهم وتقديرهم لمواقف جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المشرفة تجاه الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، واعتزازهم أيضاً بالقوات المسلحة الأردنية الباسلة على جهودها المتواصلة بتقديم الخدمات الطبية والإنسانية لهم.