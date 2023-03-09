%11.3 نسبة ارتفاع عدد العاملين بالقطاع السياحي

الوكيل الإخباري-

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بلغ عدد العاملين في مختلف الأنشطة السياحية العام الماضي 54.764 ألف عامل بنسبة نمو 11.3% مقارنة بالعام 2021 الذي وصل عدد العاملين به إلى 49.209 ألف عامل.وبحسب بيانات صادرة عن وزارة السياحة فإن العاملين موزعين على أنشطة عدة وهي (الفنادق،مكاتب السياحة والسفر، المطاعم السياحية، مكاتب تأجير السيارات، متاجر التحف الشرقية، الأدلاء السياحيون، مرافقو الرواحل، شركات النقل السياحي، مراكز الغوص، الرياضة المائية، القوارب السياحية).ويحتل نشاط الفنادق الحصة الأكبر من عدد العاملين حيث بلغ عددهم العام الماضي 21.835 ألفا منهم 2.364 ألف أنثى و19.471 ألف ذكر يشكلون ما نسبته 40% من إجمالي عدد العاملين، ويليه نشاط المطاعم السياحية الذي بلغ عدد العاملين به 20.770 ألف عامل يشكلون 38% من إجمالي العاملين.وتسعى الحكومة إلى جذب 4.5 مليون سائح إلى الأردن بحلول العام الحالي 2023، ضمن خطة أولويات عملها للتعافي الاقتصادي، فيما يتوقع أن يصل عدد الزوار إلى 5.5 مليون زائر بحلول العام 2025.بلغ الدخل السياحي للأردن خلال العام الماضي، 4.123 مليار دينار، بزيادة 110.5% مقارنة بالدخل المتحقق في 2021، وفق بيانات البنك المركزي.