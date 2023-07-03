11.4 مليون نسمة في الأردن "ثلثهم" لا يحملون الجنسية الأردنية

الوكيل الاخباري - بلغ عدد سكان الأردن حتى منتصف العام الحالي 11.4 مليون نسمة، وفق الأمين العام للمجلس الأعلى للسكان عيسى المصاروة، مشيرا إلى أن "ثلثهم على الأقل" لا يحملون الجنسية الأردنية.



وأضاف المصاورة، خلال لقاء في مجلس النواب لاستعراض المشهد الديموغرافي الراهن والمتوقع في الأردن والتحديات المتصلة به، أن 6 ملايين نسمة من السكان من الحجم الحالي في الأردن "حصلت في آخر 15 عاما"، فيما بلغ عدد المواليد المسجلين بين عامي 2010-2022 قرابة 2.68 مليون مولود بمتوسط سنوي نحو 200 ألف مولود (مليون وربع المليون مولود كل ست سنوات).



وقال مصاروة إلى أن التوزيع الجغرافي للسكان "غير متوازن وضار بالبيئة والاقتصاد الريفي والأمن الغذائي ومكلف ماليا وإداريا"، موضحا أن 8% فقط من السكان يسكنون في النصف الجنوبي من المملكة بمحافظاته الأربعة، بينما يسكن 92% في النصف الشمالي (محافظات الوسط 63.5%، محافظات الشمال 28.5%).

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