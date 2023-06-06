الكهرباء الوطنية: ارتفاع الطاقة الكهربائية المشتراة والمباعة والمصدرة العام الماضي

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أشارت بيانات أولية لشركة الكهرباء الوطنية، إلى أن كمية الطاقة الكهربائية المشتراة ارتفعت خلال العام الماضي 2022 لتصل إلى 20763.2 جيجا واط/ساعة مقابل 19618.8 جيجا واط/ساعة في العام 2021.وبحسب البيانات المنشورة على موقع الشركة الإلكتروني ارتفعت كمية الطاقة الكهربائية المباعة من 19281 جيجاواط/ساعة عام 2021 إلى 20446.2 جيجاواط/ساعة العام الماضي 2022.أما بالنسبة للطاقة الكهربائية المستوردة فقد انخفضت من 395 جيجاواط/ساعة في العام 2021 إلى 262.5 جيجاواط/ ساعة في العام 2022، فيما ارتفعت الطاقة الكهربائية المصدرة من 173 جيجاواط/ساعة عام 2021 إلى 191.5 جيجاواط/ساعة العام الماضي 2022.ووفقا لبيانات الشركة انخفض الفقد في شبكة النقل الكهربائي من 1.72 عام 2021 الى 1.53 عام 2022.وبخصوص أطوال خطوط النقل 132 ك.ف فما فوق فقد ارتفعت من 5874 كم.دارة عام 2021 إلى 5879 كم.دارة عام 2022، فيما بلغت استطاعة محطات التحويل الرئيسة 14969 (م.ف.أ).وبحسب البيانات فقد بلغ أقصى حمل للنظام الكهربائي خلال العام الماضي 4010 ميجاواط، فيما بلغ أقصى حمل عام 2021 (3770) ميجاواط.