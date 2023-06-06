الثلاثاء 06-06-2023
الوكيل الاخباري

إخماد 214 حريقاً في الأردن خلال 24 ساعة

انطلاق أعمال قمة الجيل الخامس في عمّان

العثور على طفلة مقتولة بأداة حادة في غزة

مؤسسات التمويل الأصغر: لم يتخذ أي قرار حول تأجيل أقساط قروض الشهر الحالي

الجمارك تحبط تهريب 400 ألف حبة من الكبتاجون

ذبحتونا: ثلثا المقبولين ببرامج ماجستير طب الأسنان في "التكنو" غير أردنيين

أفغانستان: قتلى من بينهم نائب حاكم إقليم في انفجار سيارة (صور)

أموال الضمان يكشف نتائج إعلان توظيف قانوني وقانوني مساعد - أسماء

فيديو - لحظة العثور على أفعى داخل مركبة في إربد

155 مليون دولار تحويلات العمالة الأردنية بقطر في الثلث الأول من العام

الثلاثاء، 06-06-2023 09:56 ص

الكهرباء الوطنية: ارتفاع الطاقة الكهربائية المشتراة والمباعة والمصدرة العام الماضي

image


الوكيل الإخباري - أشارت بيانات أولية لشركة الكهرباء الوطنية، إلى أن كمية الطاقة الكهربائية المشتراة ارتفعت خلال العام الماضي 2022 لتصل إلى 20763.2 جيجا واط/ساعة مقابل 19618.8 جيجا واط/ساعة في العام 2021.اضافة اعلان


وبحسب البيانات المنشورة على موقع الشركة الإلكتروني ارتفعت كمية الطاقة الكهربائية المباعة من 19281 جيجاواط/ساعة عام 2021 إلى 20446.2 جيجاواط/ساعة العام الماضي 2022.

أما بالنسبة للطاقة الكهربائية المستوردة فقد انخفضت من 395 جيجاواط/ساعة في العام 2021 إلى 262.5 جيجاواط/ ساعة في العام 2022، فيما ارتفعت الطاقة الكهربائية المصدرة من 173 جيجاواط/ساعة عام 2021 إلى 191.5 جيجاواط/ساعة العام الماضي 2022.

ووفقا لبيانات الشركة انخفض الفقد في شبكة النقل الكهربائي من 1.72 عام 2021 الى 1.53 عام 2022.

وبخصوص أطوال خطوط النقل 132 ك.ف فما فوق فقد ارتفعت من 5874 كم.دارة عام 2021 إلى 5879 كم.دارة عام 2022، فيما بلغت استطاعة محطات التحويل الرئيسة 14969 (م.ف.أ).

وبحسب البيانات فقد بلغ أقصى حمل للنظام الكهربائي خلال العام الماضي 4010 ميجاواط، فيما بلغ أقصى حمل عام 2021 (3770) ميجاواط. 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
62ac590e5326e

إخماد 214 حريقاً في الأردن خلال 24 ساعة

main_image647ee34ecc0aa

انطلاق أعمال قمة الجيل الخامس في عمّان

647ee64942360466fe4a093c

اندلاع حريق بالمنطقة التجارية في طهران

420233101330451234680

مؤسسات التمويل الأصغر: لم يتخذ أي قرار حول تأجيل أقساط قروض الشهر الحالي

WhatsApp Image 2023-06-06 at 11.04.23 AM

الجمارك تحبط تهريب 400 ألف حبة من الكبتاجون

norvia_394_aeroportoama_03

طرح عطاء لإعادة تأهيل مدرج مطار عمّان المدني

أخبار متعلقة
4202312194559452638287

الحنيطي يفتتح اجتماعات اللجنة العسكرية الأردنية الأميركية

0L5A4591

المستقلة للانتخاب: 15 أيار الحالي آخر موعد لتصويب أوضاع الأحزاب السياسية

WhatsApp Image 2023-04-26 at 3.41.57 PM

الصفدي: على المجتمع الدولي تقديم المساعدة للدول المستضيفة للاجئين

520238123251752130361

الصفدي رداً على سؤال حول ضرب مهربي مخدرات بسوريا: عندما نتخذ أي خطوة سنعلنها في الوقت المناسب

1683544307546

وزير الأوقاف يستقبل السفير الماليزي

وفيات web 2

وفاة مديرة السجل التجاري في وزارة الصناعة والتجارة آمنة الشرفات