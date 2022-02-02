1135 حيازة زراعية مشمولة بالضمان الاجتماعي

الوكيل الإخباري - أوضحت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي أن عدد الحيازات الزراعية المشمولة بالضمان بلغت (1135) حيازة يعمل بها (8691) عاملاً، مؤكدة أنه ومراعاة لظروف القطاع الزراعي فقد تم منح أصحاب الحيازات الزراعية خيار شمول العاملين لديهم بتأمين إصابات العمل فقط وهو ما يعني تخفيض الاشتراكات من (21.75%) إلى (2%) لغاية نهاية عام 2022 وأنها بصدد تضمين مشروع القانون نصاً كي يسمح بتمديد العمل بهذا الخيار حتى مطلع عام 2024 بالإضافة إلى تمكينهم من الشمول بتأمين الشيخوخة بشكل جزئي وفقاً لنظام الشرائح.

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وحول شمول العمالة الوافدة بالضمان الاجتماعي، أكدت المؤسسة بأن ذلك يندرج ضمن سياستها لتوفير الحماية الاجتماعية لكل عامل على أرض المملكة وحماية المنشآت التي تشغلهم من الالتزامات المالية المرتبطة بالحماية الاجتماعية والتي تفوق قدراتهم المالية.



كما أن شمول العمالة الوافدة يعتبر ركيزة اقتصادية أساسية لحماية تنافسية العامل الأردني الذي أصبح يواجه مزاحمة من قبل العمالة الوافدة، وأن استثنائها من الشمول بالضمان الاجتماعي يعني ضمناً بأن كلف تشغيلها سيكون أقل من كلف تشغيل العمالة الأردنية.

