12,116 حالة كورونا نشطة في المملكة

الوكيل الإخباري - وصل عدد الحالات النشطة بفيروس كورونا في الأردن، إلى 12,116 حالة حتى مساء أمس الخميس.

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وبين الموجز الإعلامي الصادر عن وزارة الصحة، أن عدد الحالات التي أدخلت الاثنين إلى المستشفيات 90 حالة، كما بلغ عدد الحالات التي غادرت المستشفيات 69 حالة، في حين بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 661 حالة.



وأوضح أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 10 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 16 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 10 بالمئة.



وبين أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 19 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 33 بالمئة، ونسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي 12 بالمئة.



وبلغت نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الجنوب 13 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 15 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 9 بالمئة.