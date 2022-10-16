13.6 مليار دينار موجودات "صندوق الضمان" في نهاية الربع الثالث من 2022

الوكيل الإخباري - أعلنت رئيسة صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، خلود السقاف، أن موجودات الصندوق ارتفعت لتبلغ 13.57 مليار دينار كما في 30/9/2022 مقارنة مع 12.34 مليار دينار نهاية العام 2021، بارتفاع مقداره 1.2 مليار دينار، وبمعدل عائد على الموجودات بلغ 8.1%.

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وقالت السقاف في بيان صحفي، اليوم الأحد، للإعلان عن أبرز نتائج صندوق الاستثمار للربع الثالث من العام الحالي، إنّ موجودات الصندوق توزعت على عدد من المحافظ الاستثمارية، وهي أدوات السوق النقدي 13.3%، القروض 3.4 %، الأسهم 18.4 %، السندات 55.7 %، الاستثمارات العقارية 5.6%، الاستثمارات السياحية 2.3%.



واضافت، أن دخل الصندوق بلغ 505 مليون دينار للفترة منذ بداية العام الى نهاية ايلول 2022، مقارنة مع 440 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي وبنمو نسبته 15%، ويعود هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى نمو الدخل المتحقق من ادوات السوق النقدي والسندات وأرباح محفظة الاسهم.



وأوضحت السقاف، أن قيمة محفظة الصندوق في الأسهم بلغت 2.48 مليار دينار وبنسبة 18.4% من موجودات صندوق الاستثمار، منها أسهم الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة عمان والتي ارتفعت لتبلغ حوالي 2.2 مليار دينار، مشكّلة ما نسبته ‏‎12.3% من إجمالي القيمة السوقية للبورصة، وحققت المحفظة معدل عائد بلغ 26.2% منذ بداية العام وحتى نهاية ايلول 2022.



وفيما يتعلق بمحفظة السندات التي بلغت نسبتها 55.7% من المحفظة الكلية للصندوق نهاية الربع الثالث من هذا العام، فقد حققت المحفظة معدل عائد بلغ 5.9% وهو من أعلى معدلات العوائد التي حققتها المحافظ الاستثمارية للصندوق مقارنةً مع مستوى المخاطر المتدني المرتبط بها.



وبينت السقاف ان الصندوق استمر في زيادة استثماراته العقارية منذ بداية العام من خلال شراء أراضي جديدة ليصل حجم المحفظة العقارية إلى 754 مليون دينار كما في 30/9/2022، ووقع الصندوق هذا العام عدداً من العقود الجديدة لتأجير أراضي وعقارات مملوكة للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ومن المتوقع ان تتجاوز قيمتها السنوية المليون دينار.



ويعكف الصندوق على البدء بالتطوير العقاري لعدد من الأراضي المملوكة للمؤسسة، حيث تم اعتماد المخطط التنظيمي الشمولي النهائي لمشروع تحديث وتطوير ارض الحمر المملوكة بالكامل للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، والانتهاء من اعداد المخططات الهندسية التنفيذية والتفصيلية لأعمال البنية التحتية في المشروع، كما تم استلام اعمال المرحلة الاولى من مشروع تطوير اراضي مملوكة للمؤسسة في منطقة القسطل.



هذا وقام الصندوق مؤخرا بطرح عطاء الخدمات الهندسية لإنشاء المحطة الرابعة لتوليد الطاقة الشمسية في منطقة الشوبك وبقدرة 1 ميجا واط لاستكمال تزويد الفنادق المملوكة للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وفروع المؤسسة بالكهرباء من الطاقة الشمسية.



وأشارت رئيسة الصندوق الى ان انه يتم حاليا دراسة فرص استثمارية مشتركة مع شركة رؤية عمان للاستثمار والتطوير، بالإضافة الى دراسة الاستثمار في عدد من القطاعات الاقتصادية المستهدفة مثل التعدين والخدمات المالية والصناعات الدوائية والتطوير العقاري، وتمويل مشاريع عبر نافذة التأجير التمويلي بالإضافة الى مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في البنى التحتية.



وفي إطار المتابعة المستمرة للاستثمارات، نفذ الصندوق زيارات ميدانية لعدد من الشركات والمشاريع التي يساهم بها الضمان الاجتماعي للوقوف على انجاز العمل فيها والاطلاع على خططها المستقبلية.



وتعزيزا لالتزام الصندوق بالممارسات العالمية الفضلى للحوكمة المؤسسية والادارة الرشيدة، والتنمية المستدامة، عقد الصندوق عددا من الملتقيات المتخصصة لممثلي الضمان الاجتماعي في مجالس إدارة الشركات المساهم فيها لاطلاعهم على آخر المستجدات الاقتصادية والمالية التي تؤثر على الشركات وبيئة الأعمال والاستثمار وعلى الاقتصاد بشكل عام، ولاطلاعهم على تجارب المؤسسات والشركات العالمية فيما يتعلق بمبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) وأهداف التنمية المستدامة (SDGs).



وختمت السقاف ان الصندوق يتطلع من خلال الجهود الحثيثة لفريق عمله، بكل ثقة وعزم نحو تحقيق المزيد من النتائج المالية المتميزة وتحقيق عوائد مستدامة للضمان الاجتماعي، وتعزيز القيمة المضافة لاستثماراته في الاقتصاد الوطني من خلال تعظيم قيمة الاستثمارات الحالية والاستثمار في مشاريع وقطاعات جديدة، وبما يتوافق مع الممارسات الفضلى لإدارة صناديق التقاعد العالمية، مع التزام الصندوق بالإفصاح عن ابرز نتائج الاداء المالي والاستثمارات من خلال الموقع الالكتروني الرسمي للصندوق.