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السبت، 29-01-2022 06:53 م

1500 شجرة بمدينة الحسين للشباب تضررت بالمنخفض

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الوكيل الاخباري - قال وزير الزراعة خالد الحنيفات، السبت، إن الوزارة لديها خطة تحريج وطنية ستشمل إعادة تأهيل ما تضرر في غابات و زراعة الخط الصحراوي إلى جانب مشاريع زراعة التشاركية مع الجهات كافة.اضافة اعلان


واطلع وزيرا الزراعة والشباب محمد النابلسي، السبت، على الأضرار التي لحقت بأشجار مدينة الحسين للشباب، والتي تجاوز عددها 1500.

وقال الحنيفات خلال الجولة داخل المدينة للاطلاع على واقع الأشجار أن الوزارة تتابع وضمن جهد تشاركي ومن خلال جولات تفقدية، حصر الأضرار وتقليم أشجار يمكن تخفيف الضرر عنها إلى جانب توجيه ورش وفرق إلى المدن الرياضية ومؤسسات تحتوي على كثافة حرجية وزراعة أشتال وغراس حرجية وأنواع مناسبة للظروف الجوية لديها القدرة على تحمل الثلوج والرياح والتغيرات المناخية.

وأكد أن الوزارة وجهت لتكثيف عمل فرق الحراج وورش الزراعة للوصول إلى جميع المؤسسات والمدن الرياضية ذات الكثافة الحرجية والعمل على تقليم الأشجار وزراعة الأشتال المناسبة.

وأكد النابلسي وجود خسائر كبيرة ضمن الحصر المشترك مع وزارة الزراعة، مشيراً لضرورة استدامة العمل مع جميع الجهات ذات العلاقة للعمل على تخفيف الخسائر الناجمة عن المنخفض الجوي.

وبين النابلسي أن الوزارة ستطلق حملات تطوعية قريبا من خلال مبادرات شبابية لزراعة 5 آلاف شجرة وتعويض الخسائر التي لحقت بالثروة الحرجية بالمدينة.

 




 

 


 

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