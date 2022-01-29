5 آلاف شجرة لتعويض المتساقطة خلال المنخفض بمدينة الحسين للشباب

الوكيل الإخباري - تفقد وزيرا الزراعة خالد الحنيفات والشباب محمد النابلسي اليوم السبت مدينة الحسين للشباب، واطلعا على آثار المنخفض الأخير وواقع الأشجار داخل المدينة.

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وأكد الحنيفات أننا نتابع وضمن الجهد التشاركي ومن خلال الجولات التفقدية على حصر الأضرار والعمل على تقليم الأشجار التي من الممكن تخفيف الضرر عليها وتوجيه الورش والفرق إلى المدن الرياضية والمؤسسات التي تحتوي على كثافة حرجية والعمل على زراعة أشتال وغراس حرجية وأنواع مناسبة للظروف الجوية والقدرة على تحمل الثلوج والرياح والتغيرات المناخية.



وتابع “وقد وجهنا إلى تكثيف عمل فرق الحراج وورش الزراعة للوصول إلى كافة المؤسسات والمدن الرياضية ذات الكثافة الحرجية والعمل على تقليم الأشجار وزراعة الاشتال المناسبة”.



وبين الحنيفات لن الوزارة لديها خطة تحريج وطنية ستشمل إعادة تأهيل ما تضرر في الغابات إضافة إلى زراعة الخط الصحراوي ومشاريع الزراعة التشاركية مع كافة الجهات.



من جانبه أكد النابلسي على وجود خسائر كبيرة وصلت إلى ما يزيد عن 1500 شجرة ضمن الحصر المشترك مع وزارة الزراعة، مؤكداً على ضرورة استدامة العمل مع كافة الجهات ذات العلاقة للعمل على تخفيف الخسائر الناجمة عن المنخفض الجوي.



وأضاف النابلسي أن الوزارة ستطلق حملات تطوعية في قادم الايام من خلال مبادرات شبابية لزراعة 5 الاف شجرة وتعويض الخسائر التي لحقت بالثروة الحرجية بالمدينة.

