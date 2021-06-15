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الثلاثاء، 15-06-2021 12:01 م

17 ألفا تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا في قصبة معان

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الوكيل الإخباري - تلقى نحو 17 ألف مواطن في قصبة معان الجرعة الأولى، و4200 ألف الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، منذ انطلاق الحملة الوطنية للتطعيم ضد الفيروس في الأردن، بحسب مدير مديرية الشؤون الصحية لمحافظة معان أمجد أبو درويش.

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وقال أبو درويش الثلاثاء، إن "المديرية خصصت 4 مراكز في المحافظة لتلقي اللقاح وهي مركز صحي معان الشامل ومركز صحي الشوبك، ومركز صحي الحسينية، إضافة إلى مركز صحي الجفر".


وأشار إلى أن "جميع هذه المراكز تشهد إقبالا جيد على تلقي اللقاح، و نسبة المتخلفين عن الجرعة الأولى لم تتجاوز 10%".


ودعا أبو درويش المواطنين إلى التسجيل على المنصة المخصصة لتلقي اللقاح.
وقال مدير مديرية الشؤون الصحية في إقليم البترا، عصام السعودي، قال إن عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح في لواء البترا وصل إلى 7445 مواطنا بين الجرعتين الأولى والثانية، من خلال 3 مراكز، هي مركز صحي البترا الشامل ومركز صحي الطيبة، وداخل مركز زوار البترا بهدف جعل البترا منطقة آمنة ولفتح المزيد من القطاعات السياحية في اللواء".


 




 

 


 

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