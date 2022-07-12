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الثلاثاء، 12-07-2022 04:25 م

1700 حاج أردني عبروا حدود المدورة منذ فجر اليوم

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الوكيل الإخباري - وصل منذ فجر اليوم الثلاثاء، 1700 حاج وحاجة أردنيين إلى مركز حدود المدورة.

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وتعاملت الكوادر البشرية الموجودة على حدود المدورة منذ فجر اليوم مع 55 حافلة تقل حجاجا ، بالإضافة إلى مركبات وسفريات خاصة تقل حجاجا أيضا.


وبين مدير مركز الحدود العقيد، أحمد السعودي، أن عملية وصول الحجاج مستمرة اليوم وغدا ، ورجح استمرار استقبال الحجاج حتى الخميس.


واشار الى أنه تم تعزيز الكوادر البشرية لاستقبال الحجاج ولتسهيل دخولهم إلى المملكة.


وأكد أنه تم الانتهاء من جميع الاستعدادات مسبقا لاستقبال الحجاج على حدود المدورة، حيث تم فتح مسارب إضافية لاستقبال الحجاج لتسريع وتسهيل عملية دخولهم إلى المملكة.


 




 

 


 

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