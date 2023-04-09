20 جريمة مرتكبة لكل 10 آلاف نسمة في الأردن العام الماضي

الوكيل الإخباري -

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كشف التقرير الإحصائي الجنائي لعام 2022 الصادر عن مديرية الأمن العام، أنه بلغ معدل الجريمة في الأردن العام الماضي لكل 10 آلاف نسمة العام الماضي ( 20 ) جريمة، حين كان عدد السكان ( 11.302.000) نسمة.وبيّن التقرير، الذي اطلع عليه "الوكيل الإخباري" أنه سُجل في عام 2022 ( 22895) جريمة، بمعدل زيادة بلغ ( 9.07% ) عن العام 2021.وأضاف أن (الجنايات والجنح التي تقع على الإنسان) بلغ عدد ( 1256 ) جريمة، والجرائم المخلة بالثقة العامة بعدد ( 217) جريمة.وأشار التقرير إلى أن الجرائم التي تقع على الأموال بلغ عددها ( 15395) جريمة، والجرائم التي تقع على الإدارة العامة ( 2285) جريمة، والجرائم التي تشكل خطرا على السلامة العامة بلغ عددها (2013 ) جريمة، وجرائم اخرى بلغ عددها ( 284 ) جريمة.ونوه التقرير إلى أن الجرائم التي تقع على الأموال بلغت نسبتها من مجموع الجرائم ( 67.24 %) والجرائم التي تقع على الإدارة العامة بنسبة ( 9.98%) والجرائم التي تشكل خطرا على السلامة العامة( 8.79%) والجرائم المخلة بالاخلاق والاداب العامة ( 6.31%) والجنايات والجنح التي تقع على الإنسان( 5.49%) والجرائم المخلة بالثقة العامة ( 0.95%) والجرائم الأخرى بنسبة (1.24%) .وحلت العاصمة عمان في صدارة عدد الجرائم المرتكبة في 2022، فيما سجلت محافظة الطفيلة أدنى عدد من الجرائم.