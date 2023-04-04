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الثلاثاء، 04-04-2023 10:45 ص

20 مليون دينار منحة أمريكية جديدة للأردن لخفض الفاقد المائي

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الوكيل الإخباري - رعى وزير المياه والري المهندس محمد النجار بحضور مدير مكتب المياه والبيئة في الوكالة الامريكية للتنمية الدولية USAID أندرو ماكيم توقيع اتفاقية دعم وتعاون تطوير وتحديث أنظمة التحكم والمراقبة الالية (نظام سكادا ) .

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ويأتي توقيع الإتفاقية ضمن حزم مشاريع خفض الفاقد FARA  بقيمة 22 مليون دولار أمريكي،  20 مليون كمنحة من الوكالة الأمريكية و2 مليون مساهمة سلطة المياه على مدار 4 سنوات ، بما يتماشى مع الرؤية الاستراتيجية في تخفيض الفاقد المائي. 


وأشار وزير المياه والري ان هذه الاتفاقية ستسهم في تنسيق الجهود بين مختلف مؤسسات قطاع المياه لمواجهة مختلف التحديات المائية وتمكين قطاع المياه من تحقيق الرؤى الملكية للتحديث الاقتصادي وخطط الحكومة في تحسين مستوى الخدمات والتحول الرقمي، إضافة إلى إعداد سياسة ونموذج معياري لحوكمة البيانات والمعلومات داخل مؤسسات قطاع المياه وفق أحدث الأنظمة والمعايير العالمية وصلا الى دقة وامان وموثوقية الحوسبة في قطاع المياه بما ينعكس على تجويد الخدمات المقدمة وضمان مراقبتها عن بعد.

 

وأعرب عن امتنانه وتقديره للدعم المستمر من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية للجهود الحكومية مؤكدا أن الشراكة الفاعلة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID منذ ما يقارب 70 عاماً هي شراكة مستمرة من خلال استثمار الوكالة الامريكية للتنمية الدولية على مدى سنين طويلة في القطاع المائي الأردني.


وتتضمن الاتفاقية دعماً لتطوير وتفعيل وحدة مراقبة الفاقد المركزية، و مراكز التحكم والسيطرة في سلطة المياه و سلطة وادي الأردن و شركات المياه الثلاث. كما وتتضمن دعماً لتطوير ورفع قدرات مركز الحاسب الآلي في الوزارة ليتمكن من استيعاب وتشغيل الأنظمة الحاسوبية وقواعد البيانات المستحدثة والمضافة الى مجموعة الأنظمة المستخدمة حالياً في الوزارة.

 




 

 


 

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